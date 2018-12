Divers Des albums du groom sont produits en version originale en néerlandais et en allemand sans être traduits en français.

Comme la petite souris de l’ami Walt ou le Gaulois de Goscinny et Uderzo, Spirou dispose de son propre parc d’attraction dans le sud de la France, dans le Vaucluse, à Monteux, pas très loin d’Avignon, depuis le début de cet été.

Graphiquement, c’est une totale réussite. Dès l’entrée, la station-service "à la Franquin" nous plonge dans l’ambiance de la fin des années 50 ou début des années 60. Pas à dire, architecturalement, c’est très, très bien réussi.

À l’intérieur, l’été dernier, le premier du parc, c’était nettement moins rigolo. Si les animations en 4D et 5D sont très réussies, les attractions, aussi belles soient-elles, sont un peu - beaucoup - trop clairsemées pour qu’une famille puisse passer une journée complète dans ces installations.

Dommage même si on a envie d’être indulgent tant les personnages de Spirou, Fantasio, Marsupilami, Zorglub, Spip, le comte de Champignac… sont graphiquement réussis. Et ils ne sont pas les seuls à vous inviter à y faire un tour puisque d’autres héros du Journal de Spirou comme Lucky Luke, Gaston Lagaffe, les Dalton ou les créatures de Zombilenium sont de la partie.

La première phase du projet prévoyait sur 4,5 hectares une quinzaine d’attractions en 2018 puis l’ajout de nouveautés chaque année, avec des extensions en 2020 et 2022.

"C’est une opportunité qui s’est présentée", explique Sergio Honorez. "On s’est investi artistiquement pour amener une vraie cohérence dans tout le parc mais on se rend compte que ce n’est pas fini, qu’il faut travailler chaque mois et on prend d’ailleurs de plus en plus de parts dans ce parc pour mieux contrôler les choses et faire en sorte que ce qui est mis en scène corresponde vraiment à ce qu’on veut et, on y revient toujours, à l’ADN de nos personnages."

La première saison aura été assez difficile. Les objectifs de fréquentation n’ont pas été atteints, selon diverses sources qui pointent aussi un doigt accusateur vers la canicule, élément assez traditionnel dans le Vaucluse. "C’est la première année, prenons un cas très clair, des arbres ont été plantés qui doivent apporter leur ombrage nécessaire au bien-être des visiteurs."

OK, le parc est jeune, la végétation aussi, mais les spectateurs qui visitent ce parc en demandent logiquement pour leur argent, et la conclusion n’est pas très favorable au parc. Dommage pour ce personnage qui se sent tellement bien dans les pages des BD et de son magazine mais qui n’a pas encore trouvé la bonne carburation en dehors de son univers naturel.

H. Le.