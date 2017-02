Le Smile and Song Festival se tient de ce 17 au 19 février à Bruxelles. Infos et réservations: www.smileandsong.be ou via 070/660.601. Le gala sera également diffusé fin de l année sur RTL.

Anthony Kavanagh, Eric Antoine, Ahmed Sylla, Kyan Khojandi (le mec de Bref), Guillaume Bats, etc., tous les humoristes français en vogue se sont donnés rendez-vous ce weekend à Bruxelles pour Les Duos Impossibles de Jeremy Ferrari. "Merci les Belges, merci les Bruxellois et merci les Wallons, rigole le magicien Eric Antoine. Parce que les flamands ne comprennent rien à nos vannes depuis le début. Je les vois, ce sont tous les mecs qui ne se marrent pas mais qui ont l'air d'avoir le plus de pognon!" Ambiance qui se poursuit dans notre vidéo coulisses avec l'humoriste Anthony Kavanagh qui admet que les Belges font mieux l'humour que les autres. "En tous cas, c'est un très bon public!", glisse-t-il avant de chanter Ne me quitte pas de Jacques Brel ou de dévoiler ses duos impossibles. Une blague belge pour le mot de la fin? "Non, je ne suis pas raciste (rires)!"