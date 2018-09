Lors du tournage d’une de leurs capsules vidéos au Mont Mosan, les Pépère Soreil font le buzz avec ce plouf inattendu.

Pour leur première émission entres frères où ils font découvrir la Wallonie en 2 CV, Philippe et Alain Soreil ne semblent pas avoir peur de se mouiller la chemise! En effet, ce dernier -alias l’humoriste Albert Cougnet qui sera bientôt au festival du Voo Rire- réussi une chute mémorable qui n’était pas du tout prévue au scénario de base dans le bassin des otaries du parc hutois de Mont Mosan. « Bain forcé pour Alain PépèreSoreil et l’aut’ a ri!, peut-on lire sur leur page Facebook où la vidéo de cette fin de tournage épique atteint près de 300 000 personnes. Les PépèreSoreil font le buzz ... et l'otarie se marre ! ».

Actuellement diffusé sur le web (deux épisodes sont déjà visibles sur leur page officielle), les Pépère Soreil pourraient terminer un jour à la télévision, même si l’ex-animateur vedette de La clef des champs et des Ambassadeurs a été évincé de la RTBF il y a un peu plus d’un an maintenant. « C’est un programme dans lequel on se promène en 2CV (la fameuse Deuche de Citroën) à travers la Wallonie, confessait il y a quelques mois, dans nos colonnes, Philippe Soreil. Je ferai découvrir à mon frère des coins charmants qu’il ne connaît peut-être pas encore et lui réagira à sa manière, pas forcément à la façon du comédien Albert Cougnet. Je me suis dit que c’était dommage de jeter en l’air autant d’années dans le milieu. Moi, j’ai encore envie de faire des choses, de valoriser les bonnes choses que l’on fait chez nous et les personnes qui s’en chargent. » Bref, plein de moments touristico-humoristiques en perspective!