S’inspirer du plus grand succès du cinéma, Avatar, pour monter un spectacle, c’est plus qu’audacieux. Mais c’est bien dans l’esprit des équipes du Cirque du Soleil, toujours prêtes à relever les défis les plus incroyables. Et Toruk - Le premier envol en est un fameux !

Sur scène, à grand renfort de haute technologie (vidéos synchronisées avec les mouvements des artistes, ombres au sol, vagues s’écrasant sur la scène, etc.), de tradition (de nombreux cerfs-volants) et d’une bande-son digne d’Hollywood, le spectacle plonge le spectateur au cœur de l’univers imaginé par James Cameron, mais quelques millénaires avant l’action que le réalisateur a mise en scène. L’expert en linguistique et inventeur de la langue na’vi utilisée dans Avatar a même participé à la transposition de celle-ci en partitions musicales pour Toruk !

Le spectacle met en scène Ralu et Entu, deux garçons au seuil de l’âge adulte, qui décident courageusement de remédier à une catastrophe potentielle : la destruction de l’arbre des âmes. Accompagnés de leur amie Tsyal, ils traquent le redoutable Toruk, le prédateur rouge et jaune qui règne dans le ciel de Pandora et qu’ils seront les premiers à chevaucher. Le tout donnera lieu sur scène à des numéros époustouflants et de toute beauté comme le Cirque en a le secret.

Pas moins de 13 concepteurs ont travaillé sur Toruk - Le premier envol , dont James Cameron en personne, ainsi que le producteur Jon Landau dont le nom est associé à des films comme Titanic et Avatar, mais aussi Chérie, j’ai rétréci les gosses ou encore Dick Tracy.

Actuellement présenté en Chine, Toruk se donnera en Belgique du 14 au 17 mars, au Sportpaleis d’Anvers. C’est un des 19 spectacles du Cirque du Soleil qui se donnent actuellement dans le monde, un vingtième, Diva, étant attendu cet été à Andorre.





>>> Infos et réservations : www.cirquedusoleil.com/toruk, 0800.15.48.0000 (numéro gratuit) ou 26.20.04.81 (à partir d’un GSM)