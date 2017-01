"Comme disait Gonzague, on est tous en sursis, suivez-moi, je vous apporterai le sursaut !" C’est avec ce slogan, et le retour de son personnage fétiche de BCBG, que Richard Ruben est de retour avec son 10e one man show En sursis. Un spectacle mis en scène par Michel Kartchesky, celui-là même qui avait coécrit et mis en scène le célèbre mariage de Gonzague il y a 20 ans.

"Du 100 % tout neuf, assure celui qui a fêté ses 25 ans de scène l’année dernière. C’est tout ce que je voulais cracher après tous les événements que l’on a vécus. Mais je ne suis pas tombé dans le piège du spectacle d’après attentats. Plutôt un show crépusculaire de notre époque et sur tous les domaines."

Tout va mal, faut donc en rire ?

"On est dans une chute d’empire aujourd’hui…. On peut même acheter des likes sur internet ! C’est, entre autres, ce pourquoi j’ai fait revenir mon personnage de Gonzague. Il peut tout dire, c’est mon Che Guevara, il fait la révolution. Il veut sauver les Belges. C’est un spectacle d’anticipation. On imagine que quand la Flandre sera sous eaux, Jan, Bart et Theo sur une barquette de fortune arrivant sur la digue du piétonnier de la Bourse en se demandant si on peut les accueillir convenablement. Ou si on acceptera le regroupement familial et si on acceptera de les mettre dans un centre ouvert de la prison de Lantin. Je ne me suis rien interdit dans ce show, il y a un vrai côté belge et un vrai côté Ruben avec tous des nouveaux personnages. Car je ne voulais pas faire la compile de la compil de la compil."

Du coup, un spectacle sur la crise mais dans tous les sens du terme…

"Exact et j’ai vraiment pensé aux Belges cette fois-ci. Il ne changera pas la face du monde mais je voulais faire plaisir à mon public. Il y aura de l’opéra, je chanterai. Et des sketches à la pelle. Comme ce serveur facho et raciste de la côte d’Azur ou ce contrôleur du futur qui reproche à quelqu’un de ne pas avoir de ceinture de sécurité pour ses courses dans son coffre. En passant par l’addiction au smartphone et cette époque révolutionnaire où les gens n’ont plus d’espoir. Aujourd’hui, les gens ne vont plus sur Tinder pour coucher mais pour parler !"

En sursis serait-il une forme de bilan de vos 50 ans ?

"Non car je l’avais déjà fait sur mes spectacles précédents. Et, plutôt que de craindre la cinquantaine, je préfère l’aborder avec optimisme. Avant, le milieu de la vie était à 40 ans, aujourd’hui, c’est plutôt à 50 !" (sourire)

N’avez-vous jamais vécu de burn-out ?

"Non, jamais. Nous, artistes, on est entre l’exaltation et le burn-out virtuel qui n’arrive pas. On est toujours à deux doigts. Mon enthousiasme n’a d’égal que ma désolation qui ne dure que cinq minutes. Aujourd’hui, quand on écoute les gens, on est tous allergiques au gluten, au lactose ou au gouvernement, à la finance et aux Flamands. En même temps, quand on voit ce que l’on bouffe, c’est normal. On fabrique de la viande avec de la pâte à légumes, des légumes avec de la farine de poisson, du poisson nourri au plastique et on fabrique de la bolognaise avec de l’huile de vidange de pétrolier. Bientôt, on fera des frites avec les déchets de Doel 4 !" (sourire)

En savoir plus

La toute première d’En sursis de Richard Ruben est à voir au Whalll de Woluwe-Saint-Pierre ce jeudi 26 janvier.

Infos et réservations (à partir de 20 €) : whalll.be, utick.be ou via le 02/773.05.88.





Son rêve américain

Après avoir joué son spectacle Mind The Gap (Ruben In English) pour des expats à Bruxelles et à Anvers, Richard Ruben a tenté l’expérience outre-Atlantique. "Jean-Claude Van Damme fonctionne très bien aussi là-bas, se réjouit celui qui a lancé son projet anglophone en 2016. Les gens ne le connaissent pas comme on le connaît, c’est drôle."

L’humoriste - dont le père est anglais - a travaillé sur ce projet avec une personne qui a vécu à Broadway. "Tout ce que je vous dis est écrit, balance en spectacle celui qui en a aussi profité pour faire le marathon de New York. M ais je ne comprends rien à ce que je vous raconte (sourire) !"

Si cette aventure américaine lui a donné une "véritable bouffée d’oxygène", il ne se prive pas de tailler un costume à Donald Trump pour autant. "C’est la première fois qu’une vedette de télé réalité devient le président de la plus grande puissance du monde, à quand Benjamin Castaldi président de la France ? Puis Trump face à une femme qui bugge, ça veut juste dire que c’est celui qui a l’air d’avoir le plus envie qui fini par gagner. Le ridicule ne tue plus dans rien donc j’ai envie de dire à tout le monde… lâchez-vous !"