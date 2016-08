Sara de Paduwa fête le 1e anniversaire du 6-8

Divers

Ce mercredi, la RTBF fête le premier anniversaire de sa matinale, Le 6-8, présentée par la toujours souriante Sara de Paduwa. L’animatrice se souvient d’ailleurs de la première de ce Télématin à la belge, considérée comme "un moment historique" pour le service public. "Je me rappelle du lancement du 6-8. On était quand même stressé à l’idée de commencer cette nouvelle aventure et je vois encore Francis Goffin (patron des radios de la RTBF, NdlR) me chuchoter à vingt secondes avant de prendre l’antenne : C’est historique ! (rires)", confie Sara De Paduwa qui n’a pas pu présenter la matinale ce mardi matin à cause d’un problème technique (la chaîne a rediffusé Le 19 heures de François De Brigode).

Avant toute chose, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire Sara ! Comment on se sent un an après le lancement du 6-8 ?

"Merci beaucoup ! Je suis toujours aussi satisfaite. Je me sens de plus en plus à l’aise à la présentation de la matinale. Puis, les audiences sont bonnes. Ça nous fait plaisir de savoir qu’on touche près de 30 % de part de marché."

Y aura-t-il des nouveautés lors de cette deuxième saison ?

"On essayera d’améliorer certains détails au cours de la saison, de proposer de nouvelles chroniques. Il y en a plus ou moins vingt pour le moment. On veut vraiment que Le 6-8 soit un mélange d’information pure et de bonne humeur."

Bien que déjà présente à la radio et à la télévision, Le 6-8 vous a vraiment propulsé sous les projecteurs. Vous l’avez bien vécu ?

"C’est vrai qu’il y a eu du changement. On me reconnaît beaucoup plus en rue. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Les gens sont toujours bienveillants à mon égard. Leurs messages me touchent. C’est vraiment gai de pouvoir partager la bonne humeur avec les téléspectateurs."

Comment cette notoriété grandissante a-t-elle été perçue chez vous ?

"J’avoue que je ne parle pas trop de mon travail avec mes enfants. C’est quelque chose que j’essaye de mettre sur le côté une fois arrivée à la maison. Au début, mes enfants n’étaient pas rassurés de ne pas me voir à la maison le matin. Maintenant, ça va mieux. Mais je n’ai pas envie que mon boulot prenne trop de place dans leur vie. J’ai envie d’être une maman normale, pas une maman qui fait de la télévision et qu’on regarde."

Vous nous préparez encore de jolies surprises pour la rentrée avec Mes premières vacances. Comment allez-vous réussir à tout gérer ?