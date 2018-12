Divers Le groom inventé par l’artiste français Rob-Vel pour les éditions Dupuis se la joue superstar. Un peu trop ?

Quatre-vingts ans et même un peu plus. Le groom des éditions Dupuis, installées à Marcinelle, à un jet de pierre des terrils de Charleroi, a conservé une vigueur que tous les octogénaires lui envient. Le plus bel exemple de cette jeunesse est sans aucun doute le succès qu’il connaît toujours avec son magazine éponyme qui peut se targuer de vendre encore 80 000 exemplaires chaque semaine. "Surtout grâce à nos abonnés", précise Sergio Honorez, le directeur éditorial de la maison de verre.

Mais bien au-delà de cet hebdomadaire aussi âgé que lui, c’est tout un univers qui se bâtit rapidement de nos jours autour de ce héros.

Le patron de l’éditorial corrige quelque peu. "Ce développement ne se fait pas du jour au lendemain. Ça a pris du temps pour qu’un film naisse. Idem pour le parc d’attractions."

Car oui, Spirou s’affiche en bandes dessinées, et pas seulement avec des séries pour le public francophone, mais aussi en dessins animés, et film "live", en jeux vidéo ou même, depuis cet été, avec un parc d’attractions à son nom dans le sud de la France, à quelques encablures d’Avignon.

Rencontre avec Sergio Honorez, le directeur éditorial de chez Dupuis.

Toute cette évolution, ce n’est pas un peu beaucoup ?

(...)