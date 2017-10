Créé en 2008 à l’initiative de l’ex-champion de Belgique des circuits Willy Braillard, de Tanguy de le Vingne et de Charles-Henri t’Kint, le Stars Rally Télévie n’a cessé de grandir au fil des années pour devenir aujourd’hui un véritable événement populaire.

Pour fêter sa dixième édition, les organisateurs ont réuni ce dimanche, au départ d’Autoworld au Cinquantenaire de Bruxelles, une quarantaine de voitures de prestige, de Supercars et de vedettes du sport, de la télé ou même du cinéma. Des personnalités belges ou même française comme Arthur Jugnot mais aussi des importateurs de voitures de prestige jouant tous le jeu pour la bonne cause.

"Il est très important de savoir que tous les bénéfices de l’opération sont reversés intégralement et directement au Télévie et donc au FNRS (Fond national de recherche scientifique)", explique Willy Braillard. "L’an dernier déjà, avec un chèque de 75.000 euros, nous étions les organisateurs privés ayant rapporté le plus à l’opération caritative de RTL. Et cette année, pour les 10 ans, on a placé la barre encore plus haut puisque c’est un montant de minimum 100.000 euros que nous espérons pouvoir verser pour la recherche contre le cancer et la leucémie. Il faut savoir que 60% de l’argent du FNRS vient du Télévie. On a donc besoin de l’aide de tout le monde. Chacun peut participer à sa manière et avec ses moyens."

Baptisée Balade des Abbayes, le rallye pour voitures modernes, Youngtimers et ancêtres sillonnera le Brabant Wallon et fera escale à midi à la ferme de l’Abbaye de la Ramée. La journée se clôturera vers 17h à Autoworld avec le verre de l’amitié et une tombola et une mise aux enchères d’œuvres et lots (certains prestigieux) liés principalement au sport automobile.

"Le ciel devrait être avec nous puisque la météo s’annonce clémente", se réjouit Willy Braillard ne manquant pas d’anecdotes, certaines succulentes et d’autres moins marrantes, concernant son rallye. "Ce rallye m’a surtout permis de découvrir le grand cœur de pas mal de personnalités à l’image de Thierry Boutsen qui est cette année notre parrain et viendra de Monaco avec Jérôme D’Ambrosio pour conduire l’une, une Honda NSX Hybride et, l’autre, une Ferrari 458 Speciale prêtée par notre principal mécène qui paie pour rouler en passager dans sa propre voiture !"





Les stars présentes

De nombreuses personnalités honoreront l’événement de leur présence. Parmi elles, citons Thierry Boutsen, Jérôme d’Ambrosio, Freddy Loix, Bas Leinders, Kevin, Jonathan et Jacques Borlée, Georges Grün, Tomasz Radzinski, Stephen Roche, Bérénice, Sandrine Dans, Emilie Dupuis, Joëlle Scoriels, Philippe Malherbe, Michaël Miraglia, Thomas Van Hamme, Pierre Van Vliet, Charlie Dupont, Arthur Jugnot, Bernard Yerlès, Kody ou encore Pablo Andres.





Comment participer ?

Les enchères pour rouler avec les stars ont été clôturées ce lundi. Mais il reste deux manières de venir côtoyer les vedettes et de participer au succès de l’événement et donc du Télévie.

1. Participer au rallye réunissant quelque 230 voitures avec votre propre ancêtre, voiture de prestige ou de collection (inscription jusqu’à dimanche matin sur www.starsrallytelevie.be ou même encore sur place).

2. Participer à la tombola sur le thème du sport automobile (avec notamment un T-shirt Hyundai dédicacé par Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul) le dimanche en fin de journée à Autoworld Cinquantenaire.