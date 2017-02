" J’adore l’humour noir belge , confie Stéphane Guillon et qui avait joué dans le film belge Les Âmes de papier . J’ai été très marqué par C’est arrivé près de chez vous, le film de Lucas Belvaux. Ça fait partie des choses qui me font beaucoup rire et m’inspirent. Cette faculté à rire de choses qui ne le sont pas au début - il pointe le petit Grégory - , je trouve cela à la fois culotté, terriblement drôle et… souvent terriblement vrai !"

Le flingueur du rire est de retour sur scène 4 ans après Liberté (très) surveillée et toujours mis en scène par sa femme. " Quand Muriel Cousin n’était pas mon metteur en scène, c’est toujours elle qui avait la bonne idée dans le choix et les thèmes de sketches. Alors je me suis dit que si c’est toujours elle qui a l’œil sur ce qu’il faut faire et dire, pourquoi je m’interdirais de travailler avec elle sous prétexte que c’est ma femme ?"

Néanmoins, était-il facile de travailler avec sa femme ?

"Si on était dans le même bureau 24h sur 24, ce ne serait pas l’idéal. On se voit beaucoup au début puis, en tournée, elle n’est pas toujours avec moi donc cela ne casse pas le plaisir de se retrouver. 24 heures sur 24 avec quelqu’un, ça peut être lourd."

Votre dernière représentation scénique remonte au soir de la victoire de François Hollande…

"J’aime bien revenir lors d’élections majeures car il s’agit d’une période riche en rebondissements, surprises et affaires. Comme cette victoire de Benoît Hamon qui est à l’image de la déliquescence du parti socialiste. C’est quand même fou que le candidat officiel du parti de gauche soit l’un des frondeurs du quinquennat de Hollande. Cela dit quelque chose sur un ras-le-bol et une sanction clairement donnée à l’équipe qui a fonctionné pendant 5 ans. Hamon, avec toute la sympathie que j’ai pour lui, c’est un peu l’équipe B, ce n’est pas une vedette. Il y a un vrai problème de leadership chez les socialistes. Par contre, je n’ai jamais compris pourquoi on me taxait de pro-Hollande. À aucun moment, je ne l’ai soutenu. C’est encore un truc qui fait partie de légende !"

N’avez-vous jamais pensé à faire de la politique ?

"Non, pas une seconde. D’abord, chacun son métier. Puis je préfère en rire que d’en faire. Je n’ai ni l’envie ni la capacité ni la formation. Je ne me vois pas du tout comme quelqu’un qui influence qui que ce soit. Mais l’indignation restera toujours mon moteur principal."

Stéphane Guillon serait-il devenu raisonnable avec l’âge ?

"On apprend plutôt à être plus juste et mature dans le choix de ses thèmes. On se sent une responsabilité quand on commence à avoir une carrière derrière soi. Je suis peut-être moins frontal qu’avant mais plus malin. Parfois, il m’est arrivé de me prendre très au sérieux sur France Inter. Mais je préfère finalement suggérer les choses."

Après votre licenciement de la radio et le changement radical de Canal +, la liberté d’expression serait-elle à reconquérir ?

"Il faut en tout cas se battre sans arrêt. La télé ose moins qu’avant et elle relit même les papiers de certains, il y a une forme de précarité où si t’ouvres ta gueule, tu dégages. Si j’ai la possibilité de l’ouvrir, c’est parce que je représente quelque chose. Cela fait 25 ans que je suis là et mon histoire avec France Inter fait que quand je dis quelque chose, cela a une résonance importante. C’est le contre-pouvoir quelque part. Aujourd’hui, les gens, avant de me virer, vont réfléchir à deux fois!"





"J’ai toujours été un réfractaire"

"Je ne sais pas d’où viennent mes indignations mais tout ce que je sais, c’est que j’ai toujours été réfractaire, confie Stéphane Guillon. J’étais réfractaire au système scolaire, j’étais très malheureux. J’ai eu une scolarité très difficile, je ne supportais pas l’école ni le fait d’être enfermé ni l’autorité, ou le professeur. Ce qui m’a d’ailleurs posé beaucoup de problèmes car, comme je suis un autodidacte, j’ai dû combler des lacunes. Quand j’avais 15 ans, j’étais au café et plus à l’école. Ce qui est très jeune pour arrêter ses études. J’ai donc dû me reconstruire. Je m’intéresse seulement à l’histoire de la France, maintenant, à 52 ans."

De sang corse, l’humoriste (en clash notamment avec Cyril Hanouna) n’a jamais eu de menaces pour autant. "Je ne m’exprime plus sur ces sujets car je pense que la sagesse est surtout de ne pas leur donner de grain à moudre, assure celui à qui le cinéma (Moi, César, 10 ans et demi, 1m39; Une vie à t’attendre, La vie d’artiste, La taule) ne lui fait plus les yeux doux. Être le sale gosse est excitant et pesant et à la fois. Le cinéma me manque mais je ne le vis pas mal. Mon image clivante est le revers de la médaille."





Certifié conforme de Stéphane Guillon, le 28/3 au Cirque Royal de Bruxelles et le 29/3 au Forum de Liège.

