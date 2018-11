Acteurs fétiches de la parodie de notre vie politique « Sois Belge et tais-toi » durant vingt ans, Elsa Erroyaux, Stéphanie Coerten, Joël Riguelle et Philippe Peeters ont choisi de prendre la tangente. Toujours pour jouer ensemble. En compagnie de Der’chen Coster, le cinquième larron, ils emballent une pièce très rythmée, pleine d’humour et tellement d’actualité. « Niveau 5 « raconte l’histoire d’un banal souper entre amis qui dévie voir dégénère quand la police enclenche l’alerte (terroriste) de niveau 5. Confinés dans l’appartement de ce courtier en assurance, les cinq personnages vont se dire les choses, tomber dans le délit de faciès et alimenter leurs propres peurs.

Une pièce de François Dumortier où les dialogues vont souvent sourire. Avec une Elsa Erroyaux qui joue parfaitement la gourde (rôle de composition…) et un quintet qui fonctionne bien.

Dates : Théâtre Saint-Michel (Etterbeek) jusqu’au 16 novembre, Comédie Claude Volter (Woluwé-Saint-Pierre) du 6 au 8 février, La Ruche (Charleroi) le 9 février, l’Archipel 19 (Berchem-Saint-Agathe) le 15 février, Théâtre Royal de Spa le 22 février, Centre Culturel de Nismes le 24 avril, le Centre Culturel de Huy le 25 avril et le Centre Culturel d’Ath le 27 avril.