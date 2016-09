Un dîner d’adieu: à mourir de rire

Divers

Le rideau se lève, la pièce commence. Nous sommes dans un bel appartement quelque part à Paris.

Un couple, Pierre (Frédéric Nyssen) et Clotilde (Christel Pedrinelli), se chamaille en attendant la baby-sitter.

Ils se préparent à se rendre à un énième dîner chez des amis qu’ils ne supportent plus. Elle leur sert toujours des pieds de porc farcis et lui n’est pas très intéressant.

Pierre lance alors une idée dingue : organiser des dîners d’adieu. Le but : se débarrasser de leurs vieux amis, ceux "qui ne sont plus que des habitudes, qu’on devrait virer pour en avoir d’autres".

Le principe de ces dîners : rendre un hommage magistral à une amitié passée, usée jusqu’à la corde. On sert le meilleur des vins, on prépare les plats préférés des convives. On passe les musiques qu’ils affectionnent le plus. On ressort les souvenirs et les cadeaux offerts. On passe "une soirée chargée en émotion et en nostalgie". On rend hommage à l’amitié défunte avant de se dire au-revoir lors d’une "soirée inoubliable qui sera la dernière".

Bien sûr, les invités ne sont pas au courant que c’est un dîner d’adieu.

La première victime du couple est Antoine Royer (Pierre Pigeolet), un ami de Pierre, original et pour le moins curieux.

Loin de se passer comme prévu, le dîner part en vrille. Entre révélations incontrôlées et coups de gueule bien sentis, les personnages s’ouvrent comme des boîtes de conserve.

La mise en scène de Martine Willequet est exquise, les comédiens sont hilarants.

Tout un chacun peut se retrouver dans le couple formé par Frédéric Nyssen et Christel Pedrinelli. Il s’agit d’un savoureux mélange de complicité agrémenté de chamailleries avec une pincée d’amertume. Quant à Pierre Pigeolet, qui n’a pas dans son entourage un ami ovni, un peu étrange mais qu’on aime quand même pour ce qu’il est ?

Entre silence gêné et intérêt feint, on rit beaucoup. Les situations rocambolesques vécues par les trois comparses font écho à notre quotidien.

La pièce a été écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, les auteurs du Prénom.

On y retrouve leur patte et leur talent tant en termes d’humour que pour leur analyse acerbe des relations humaines.

Tel un miroir, cette pièce se fait l’écho de nos expériences de ruptures avec un être faisant partie de notre vie.

Dire adieu à un ami n’est point facile. Tel un miroir, nos amitiés passées nous renvoient une image, parfois peu flatteuse, de ce que nous sommes devenus des années plus tard.





---> Jusqu’au 9 octobre au Théâtre des Galeries. 02/513.39.60