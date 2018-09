" On avait envie depuis longtemps de se retrouver dans une comédie écrite et non tributaire de l’actualité ponctuelle" , confie Elsa Erroyaux, comédienne depuis plus de dix ans dans la revue satirico-politique Sois belge et tais-toi. " Pouvoir évoluer dans un rôle qu’on peut tenir pendant plus d’une heure. Les sketches, c’est chouette mais c’est parfois très court et on ne peut pas inventer une dramaturgie à son personnage quand on joue Laurette Onkelinx ou Carla Bruni." "Comme Sois belge prenait beaucoup de place dans la saison, avoir d’autres projets était aussi assez difficile côté agenda", renchérit Philippe Peters, alias Maggie De Block ou Bart De Wever dans son ex-troupe. "En faisant cette nouvelle pièce entre nous, on avait donc les mêmes disponibilités. Et puis, on se connaît bien !"

