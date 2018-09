Le patron du groupe technologique américain Salesforce, Marc Benioff, et son épouse Lynne vont racheter le célèbre magazine américain Time pour 190 millions de dollars, selon un communiqué dimanche.

Le couple Benioff achète Time à titre personnel et la transaction, prévue pour se conclure d'ici 30 jours, n'a aucun lien avec le groupe Salesforce, dont Marc Benioff est PDG et fondateur, souligne le groupe américain de média et de marketing Meredith, propriétaire du titre.

"M. et Mme Benioff ne seront pas impliqués dans les activités du magazine au quotidien ni dans les décisions éditoriales, qui resteront aux mains de l'équipe dirigeante actuelle de Time", précise Meredith, qui ajoute que le rachat se fait en liquide. Meredith avait annoncé en mars qu'il cherchait un acquéreur pour quatre magazines, dont les célèbres Time, Fortune et Sports Illustrated, rachetés moins de quatre mois plus tôt. En s'offrant Time, Marc Benioff rejoint ainsi un autre grand patron de la "tech", Jeff Bezos (Amazon), qui détient à titre personnel un autre titre prestigieux de la presse américaine, le Washington Post.