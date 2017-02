Rares sont les auteurs capables d’écrire un rôle à la hauteur de la puissance comique de Muriel Robin.

C’est ce qu’on se dit au terme de la salve d’applaudissements nourris qui saluent la prestation 5 étoiles des acteurs de Momo, de passage à Bruxelles ce week-end, après Liège.

Dans la peau de Laurence, une femme nerveuse et énervée - "mais quelle époque à la con !" - approchant la soixantaine et terrorisant un peu son époux, Muriel Robin occupe l’espace comme elle le ferait presque avec son one-woman show.

Le tour de force est là : François Berléand en mari qui n’avance pas le courage chevillé au corps, ne s’efface pas pour autant face à la comédienne. Sa façon à lui de faire rire, plutôt bien exploitée à travers ses rôles au cinéma, trouve sa place. Le couple confronté à une situation surréaliste est parfait de drôlerie, autant dans les mots que dans les gestes.

Pas de temps mort dans Momo. À peine le temps de s’attarder sur les jeux de lumière mettant bien en perspective le décor moderne que Momo - un grand jeune homme sourd (et oui, c’est toujours drôle) - surgit tel un voleur de la chambre d’amis de Laurence et André, qu’il appelle maman et papa.

Dans cette incompréhension totale - mais qui est-il vraiment ?, quand avons-nous eu un fils ? - les talents comiques de Robin et Berléand frôlent la folie. Seule interrogation en quittant la salle : à quand le prochain one-woman show de la reine de l’humour ?