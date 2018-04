Abonnés Charles Van Dievort et Pierre-Yves Paque

Son nom ne dit peut-être pas grand-chose au moins de 30 ans mais l’œuvre qu’elle a portée pendant plus de trois décennies est connue de tous. Véronique Colucci, l’ex-épouse de Coluche, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle était âgée de 69 ans.

Dans un communiqué, Patrick Blanc, le président des Restos du cœur en France, lui a rendu hommage."Véronique était l’une des 71.000 bénévoles des Restos. Mais on voudra bien nous pardonner de croire que Véronique était un peu plus qu’une bénévole." De fait, après la disparition brutale de Coluche en juin 1986, elle a repris le flambeau allumé par celui qui fut son mari pendant six années mais dont elle était séparée depuis 1981.

Rien ne prédestinait pourtant cette fille unique de chirurgien à s’impliquer dans l’aide aux plus démunis.

