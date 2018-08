Divers Hier matin, à Anderlecht, une panthère noire se baladait en liberté dans le parking d’un hôtel. Présente pour les besoins d’un tournage, la jolie bête s’était échappée de sa cage.

Pourquoi avoir voulu monter ce coup médiatique avec la panthère?

« Car je débarque à la rentrée sur NRJ ! Mais quelle aventure ! On voulait faire le buzz mais, étonnament, il n’y a pas eu de « coup avec la panthère ». C’est un concours de circonstance incroyable. Cette panthère appartient à Yann Gruss, dresseur renommé qui s’occupe à merveille des ces animaux nés en captivité et qui ne peuvent retourner dans le milieu sauvage sous peine de ne pas survivre. Je l’avais contacté car je souhaitais faire une vidéo intimiste et complice avec une panthère, animal élégant et charismatique. »

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu…

« Non, du tout.(...)