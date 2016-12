Lorsque nous rencontrons Faouzi Miloud, big boss de la restauration à Disneyland Paris, on retrouve d’emblée la sympathie et la passion qui nous avaient marqué, un an plus tôt. L’homme est toujours capable de tenir 6 minutes sur la panure des Fish’n’Chips servis sur le parc, ou la qualité de la viande angus, désormais enfermée dans le moindre pain burger sur la destination. Accompagné de son fidèle collègue Gérald, responsable du développement des nouvelles recettes qui prennent place sur le site, il vient, mi-novembre, de déguster… 4 menus complets des réveillons ! "On est dans la phase de validation des cartes des fêtes, élaborées pendant l’été. Nos équipes se sont décarcassées, ça va être totalement magique…"





Faouzi est donc un homme difficile à énerver. À bien y chercher, toutefois, un truc le fait tiquer : qu’on limite l’offre alimentaire de Disneyland Paris à la doublette burger - hot-dog surtarifée.

"C’est faux ! L’offre a totalement changé à Disneyland Paris. Nous avons revu l’ensemble de nos propositions, depuis 2012. On a commencé avec la restauration rapide, pour remettre, depuis 2014, de la qualité, de la cohérence et une histoire dans nos buffets et restaurants de services à table. Remettre un beau produit sur le devant de la scène, en montrant aux guests la fraîcheur de nos plats et notre savoir-faire (tranchages minute, showcooking,…), mais aussi réapprendre à raconter une histoire, comme au Walt’s : on a vraiment tout revu. Mon credo, c’est lorsque vous venez à Disney, c’est pour vivre une expérience unique, sur tous les plans. Si vous adorez un spectacle, que vous vous éclatez dans une attraction mais passez un moment affreux à table, ce n’est pas une expérience Disney…"

Bien entendu, tout n’est pas encore parfait. Certains des 72 (!) points de vente (y compris les ambulants) n’ont pas encore été remis à niveau. "Mais celui qui dit qu’on ne mange que des burgers à Disney n’y est plus venu depuis 10 ans. Même si j’aimerais, bien entendu, aller encore plus loin dans l’offre. Je rêve, à titre personnel, d’un restaurant asiatique dans le parc, une gastronomie que nous n’avons pas encore eu l’occasion de mettre en avant… Elle est pourtant magique."

Magique, c’est sans doute le mot qui sied le mieux aux cartes concoctées par les équipes restauration à l’occasion des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Des cartes uniques, qui feront honneur, pour Noël, au sucré-épicé.

Le menu de Noël du Walt’s : à tomber !

Au Walt’s - an American Restaurant, sur Main Street, l’un des six restaurants de table de Disneyland Paris (et sans doute le plus cossu et goûteux d’entre eux) à proposer un menu spécial, la table est déjà dressée comme elle le sera le 24 décembre au soir (pour le 31, ce sera un autre décor) : sur une nappe immaculée repose un chemin de table de velours rouge brodé d’or ainsi que des nœuds de serviette et assiettes de présentation vert sapin. Au centre, trône une belle composition de boules de Noël rouges et dorées.





Comme la carte de ce restaurant, les menus de fête font la part belle aux goûts du célèbre producteur, mort il y a 50 ans, dans un esprit actuel. Ainsi, pour Noël, sont prévus en première entrée, un œuf cocotte cuit à basse température, émulsion de pain d’épices et chips de lard fumé. Suivent des raviolis de crabe royal, langoustines en escabèche, vinaigrette en gelée, écume d’orange et salade de la mer. Pour le premier plat, il y aura un Saint-Pierre, légumes d’hiver confits au beurre de baratte, crumble de pain noir, beurre blanc anisé. Un sorbet à la pomme verte au bourbon Jim Beam précède le second plat, un canon d’agneau pré-salé farci, viennoise de Pepper Jack, Mac&Cheese à la crème d’artichauts truffée, salade d’herbes. Un plateau de fromage et un dessert-surprise de Noël concluent le tout (avec mignardises et café). Un menu qui flirte avec les étoiles, dans un cadre unique, mais qui n’est pas donné : 250 € le menu adulte. Le Walt’s tournera, toutefois, à plein régime, tarif coquet ou non : les deux services des 24 et 31 seront complets !

La restauration rapide y passe aussi

Heureusement, pas besoin de dépenser autant pour mettre ses papilles dans l’ambiance de Noël. La restauration rapide se met également au diapason. "Nous avons à cœur de proposer des menus spéciaux accessibles à tous les budgets pendant la durée des fêtes", confirme Faouzi Miloud. Il est notamment possible de trouver au Chalet de la Marionnette dans le Parc Disneyland ou au Restaurant En Coulisse dans le Parc Walt Disney Studios un burger premium dont la garniture est à base de comté, de chutney de figues et de roquette. Enfin, les becs sucrés trouveront leur bonheur à Market House Deli sur Main Street, U.S.A. On y propose des tartelettes aux pistaches et marrons ou encore des cupcakes surmontés d’un sapin ou d’un Père Noël à croquer. Pour Faouzi, les menus de Noël et du Réveillon du Nouvel An sont un ingrédient supplémentaire d’une recette entamée il y a deux ans : "Nous avons repositionné notre offre pour proposer à tous une restauration de qualité et qui soit un élément de l’histoire globale que raconte Disneyland Paris. Que nous travaillions sur une stratégie à long terme ou sur des repas qui ne seront servis qu’une fois, comme ceux de Noël et du Réveillon, nous y mettons la même passion."