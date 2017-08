Le clip de la chanson "Despacito" est devenu vendredi la vidéo la plus visionnée de l'histoire de la plateforme YouTube, nouveau signe de la popularité planétaire de ce tube reggaeton, venu de Porto Rico.

Avec 2,995 milliards de vues, "Despacito" a dépassé le titre "See You Again" du rappeur Wiz Khalifa, bande originale du film "Fast and Furious 7", qui affichait vendredi vers 20h30 2,994 milliards de visionnages.

Longtemps en tête du classement, le "Gangnam Style" du chanteur sud-coréen Psy est désormais distancé, avec 2,919 milliards de vues.

Mi-juillet, "Despacito", interprété par le chanteur portoricain Luis Fonsi était déjà devenu la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps.

Le rythme avec lequel le clip s'est hissé au sommet de YouTube (7 mois) est inédit.