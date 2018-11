En direct du Convention Center d'Anaheim, à deux pas de Los Angeles, les fans présents sur place ou en streaming ont pu assister à une cérémonie remplie avant tout d'émotion mais également d'annonces parfois intéressantes, souvent surprenantes.

Les adieux de Mike Morhaime

C'est devenu une habitude, la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon se donne, en simultané, sur plusieurs scènes. Et c'est sur la plus importante, la Mythic Stage, que Mike Morhaime, cofondateur de Blizzard, a ouvert le bal. Après avoir annoncé, il y a un mois, son retrait en tant que président de la compagnie, il est venu sur scène se rappeler du chemin parcouru depuis la création de son premier jeu, The Lost Vikings, jusqu'aujourd'hui. Il a également remercier la communauté, pour son soutien fidèle et notamment lors de la campagne de charité sur Overwatch qui s'est déroulée cette année, en faveur de la recherche contre le cancer du sein. Il a ensuite introduit son successeur à la tête de Blizzard, J. Allen Brack, qui a lancé les annonces.

Heroes of the Storm: une nouvelle héroïne fait son apparition

Et c'est donc Heroes of the Storm qui a été le premier à dévoiler une nouveauté: une héroïne nommée Orphea, originaire du Nexus. Très habile, elle utilise la magie des morts. Après avoir découvert un extrait du gameplay aux commandes d'Orphea, aucun doute que cette nouvelle venue trouvera de nombreux fans.

StarCarft II: arrivée d'un nouveau commandant allié

Zeratul débarque dans StarCraft II et sera un nouveau commandant allié jouable.

World of Warcraft: WoW Classic disponible l'été prochain

C'est maintenant officiel, WoW Classic, qui revient aux prémices du hit interplanétaire de Blizzard, sera disponible dès l'été 2019. En attendant, seuls les fans présents à la BlizzCon ou les possesseurs d'un ticket virtuel pourront mettre leurs mains sur une démo du jeu.

Autre nouvelle du côté de WoW: l'arrivée d'une nouvelle mascotte nommée Abominus. Il s'agit d'un petit yéti dont les bénéfices seront reversés à une association, en l’occurrence Cod.org, qui veut aider les femmes et les minorités à apprendre les rudiments du code informatique afin d'augmenter leur représentation dans ce domaine très masculin.

Enfin une nouvelle cinématique particulièrement intrigante a été dévoilée. De nombreux bouleversements devraient arriver dans le monde de Warcraft !

Hearthstone: le Rumble de Rastakhan arrive le 4 décembre

Les "Jeux de Rastakhan" est une nouvelle extension jouable dès le 4 décembre. Une fois par génération, les tribus trolls d’Azeroth se rendent en pèlerinage à la demande du roi Rastakhan afin de participer à une fête sans limite pour les âges. Cette année, neuf équipes se sont formées autour de leurs combattants les plus puissants: des champions de troll légendaires, chacun représentant une classe Hearthstone.

Cette extension apporte pas moins de 135 nouvelles cartes et quelques nouvelles mécaniques de jeu comme l'Overkill, qui permettra d'effectuer une seconde action si l'attaque tue un ennemi.

Warcraft 3 est de retour !

L'un des jeux légendaires de Blizzard fera son retour dans une version remasterisée, l'année prochaine. Il sera sobrement nommé Warcraft 3: Reforged.

Overwatch: un 29e héros

Il s'agit d'une héroïne, nommée Ashe et présentée à l'occasion d'un court métrage la mettant en scène, entourée de quelques nouveaux personnages, face à Jesse McCree. Elle est accompagnée d'un robot, nommé Bob, qui est aussi son Ultimate. On a également découvert, lors de ce court-métrage, Echo, un robot partenaire de McCree dont on sait encore peu de choses !

Diablo: la déception de cette cérémonie

Avant la cérémonie, tous les fans n'avaient qu'un mot à la bouche "Diablo". Malgré un démenti de Blizzard, beaucoup de membres de la communauté espéraient une grosse annonce vis-à-vis de l'action-RPG emblématique de Blizzard. Mais leurs espoirs ont très vite été réduits à zéro puisque c'est un nouveau jeu... mobile qui a été annoncé ! Baptisé Diablo: Immortal, il se déroule dans le laps de temps séparant Diablo 2 et Diablo 3. Développé en partenariat avec Netease, il entend se positionner comme un MMORPG de référence sur mobile. Le pari est en tout cas risqué de la part de Blizzard, qui n'a pas réjoui les fans avec cette annonce surprise qui a mis fin à la cérémonie.