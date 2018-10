Longtemps demandée, cette possibilité n'avait jamais été mise en place par Sony, qui évoquait des raisons de sécurité. Mais avec des joueurs grandissant et des pseudos parfois créés il y a plus de 10 ans, la demande se faisait de plus en plus forte pour qu'enfin, le changement de pseudonyme soit disponible sur les systèmes PlayStation.





Encore en phase de test pour l'instant, ce nouveau paramètre sera disponible pour tous les joueurs dès le tout début de l'année 2019. Le premier changement sera gratuit mais ensuite, chaque changement sera facturé. Les membres PlayStation Plus devront débourser 4,99€ tandis que les joueurs qui n'ont pas l'abonnement devront payer 9,99€. Une somme importante qui doit décourager le changement intempestif de nom d'utilisateur.





Alors préparez-vous, soyez originaux et surtout, enlevez enfin ce xX devant et derrière vos pseudos !