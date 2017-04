Activision a officiellement présenté hier soir ce qui pourrait bien être le Call of Duty qui nous fera revenir à la licence Call of Duty. Quoi de mieux pour ce faire qu’un retour aux sources, une machine arrière vers les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. La réception toujours plus molle des Advanced Warfare et Infinite Warfare ayant dû faire face au succès critique de Battlefield One.

Le prochain CallOf’ sera donc Call of Duty WWII et prendra place dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. La campagne solo suivra la progression d’une escouade de la Première Division d’infanterie de l’armée américaine. Le jeu commencera comme le chef-d’oeuvre “Il faut sauver le soldat Ryan”: en plein coeur de l’immonde boucherie que fut le débarquement de Normandie. De là, votre escouade poussera à travers la France jusqu’à Paris, puis en Allemagne. Un parcours fastidieux mis en scène avec tout le panache et le sensationnel qui ont fait la gloire de Call of Duty.

Si Call of Duty WWII devrait être un retour aux bases de la licence (comprenez: pas de jetpack, de course sur les murs ou de vaisseaux spatiaux), il devrait aussi s’agir d’un hommage honnête, authentique et documenté aux combattants sacrifiés pendant la guerre 40-45. L’équipe de développement Seldgehammer a d’ailleurs assuré qu’elle avait passé deux ans et demi à se renseigner sur la guerre grâce à des documents d’archives et des entrevues de vétérans.

Cela vous semble familier ? Battlefield 1 avait exactement le même objectif plus ou moins atteint. Espérons que WWII fera aussi bien, sinon mieux.

Concernant le multijoueur, peu de détails ont encore été dévoilés. Sachez simplement que le jeu retournera aux bases de Call of Duty II tout en tirant parti de ce qui a marché dans les jeux plus récents: des maps permettant un gameplay nerveux et des options de personnalisation plus poussées. Il y aura évidemment un mode Zombie sur lequel Sledgehammer n’a pas beaucoup communiqué, expliquant simplement que celui-ci serait “sombre”, “nouveau” et “original” (sans blague).

Call of Duty WWII est prévu pour le 3 novembre 2017 sur PS4, Xbox One et PC