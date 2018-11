En l'espace d'une semaine après sa sortie, Red Dead Redemption II s'est écoulé à quatre millions d'exemplaires, dont 67 % l'ont été pour PlayStation 4. Si les experts du secteur s'attendent, comme le souligne le site spécialisé SuperData, à voir le titre battre le record de ventes sur un trimestre, ce dernier n'a néanmoins pas signé le meilleur mois dans l'histoire des jeux vidéos.





Un titre honorifique qui revient à Call of Duty Black Ops IIII, sorti deux semaines plus tôt et disposant donc de davantage de temps pour établir la marque de 4,2 millions d'unités vendues, devenant du même coup le jeu le plus vendu depuis le début de l'année, talonné par RDR2.





Globalement, les deux titres, édités respectivement par Rockstar Games et Activision, ont permis au marché du jeu vidéo de connaître son mois d'octobre le plus prolifique depuis dix ans, lors du précédent record. En 2008, le chiffre d'affaires s'élevait à 1,36 milliard de dollars, soit 180 millions de moins que le chiffre réalisé en octobre dernier ($ 1,54 milliard). Un mois record donc, bien aidé par les ventes en grand nombre des deux titres précités.





Selon les chiffres de la NPD, société spécialisée dans l'étude de marché, l'année 2018 devrait se démarquer comme étant un grand cru pour le secteur du jeu vidéo avec une hausse de 21 % par rapport à la même période de l'année 2017.