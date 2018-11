Nouveauté sur dh.be : chaque lundi, Visso, caster, streamer et expert de l'eSport, présentera, en capsule vidéo, l'actu des jeux vidéo au sens large (sorties, mises à jour, DLC, projets annoncés, etc.). Pour cette première, Il est évidemment question de Red Dead Redeption 2, candidat privilégié au titre de jeu de l'année, mais aussi de Super Smash Bros et de ses 74 persos jouables, de l'actu du Blizzcon ou encore de la saison 9 de League of Legends.





Bon visionnage !