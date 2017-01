DiRT 4 proposera un nouveau système de customisation appelé "Votre Course" ; un outil de création de circuits de rallye vous permettant de créer un nombre infini de courses. "Votre Course" devrait permettre aux joueurs expérimentés de créer des étapes plus longues et plus techniques, tandis que les nouveaux venus pourront créer des étapes courtes pour affiner leurs techniques.DiRT 4 proposera des courses de rallye classiques, qui capitalisent sur les fondations posées par les jeux passés, comme Colin McRae Rally. Mais le contenu ne devrait pas s'arrêter là puisqu'avec les compétitions du championnat officiel FIA World Rallycross Championship, des courses de camions et de buggies ainsi que des événements ouverts en mode Joyride, DiRT 4 offrira aussi aux joueurs la possibilité de relever des défis partout dans le monde, que ce soit en Australie, en Espagne ou en Californie.Tout un programme donc pour une sortie prévue le 9 juin prochain sur PS4, Xbox One et PC.