Dès le jeu lancé, le joueur est presque invité à démarrer le mode Carrière, mode de jeu iconique de la licence. Et les plaisirs seront variés dès l'entame de ce mode puisqu'il faudra disputer une série de minis-championnats au volant de différents bolides. Des semi-remorques aux petites citadines en passant par des grosses américaines vieillissantes, les débuts ne seront évidemment pas glamour. Mais à force de victoires, les premières jolies voitures s'offriront au joueur avant le must ultime: les magnifiques sportives qui feront saliver tout amateur de course automobile.





© Microsoft







Dans cette Carrière, on a apprécié la possibilité de choisir ses championnats en fonction de ses capacités et finances et, évidemment, des véhicules possédés. Des véhicules qu'on pourra acheter, louer ou gagner. Le questionnement de la dépense de crédits est bien présent, comme dans chaque jeu de la licence.





Manette en main, le gameplay est plutôt accessible. Le crédo de Forza Motorsport 7: l'amusement et la maîtrise pour tous. Chacun pourra donc trouver son bonheur et, assez aisément, apprendre à contrôler son véhicule pour prendre du plaisir sur tous les circuits. Ces derniers sont d'ailleurs, pour la plupart, très bien réalisés. L'ajout de la météo dynamique est un vrai plus et le jeu est probablement le plus beau de la série, voire l'un des plus beaux jeux de sa génération sur Xbox One. Bref, une belle réussite tant technique qu'esthétique.





© Microsoft







Côté multijoueur, il faut noter une petite déception. Les modes de jeu online ne se bousculent pas au portillon et leur absence contraste avec la multitude de modes présents dans Forza Horizon 3. Vous l'aurez compris, Forza Motorsport 7 ne casse pas trois pattes à un canard lorsqu'il s'agit du contenu en ligne. Ce qu'il propose est plutôt sobre. Efficace, certes, mais peu fourni.





Dans l'ensemble, Forza Motorsport 7 est tout de même un excellent jeu de course, non seulement magnifique mais également très agréable à prendre en main. Il devrait surtout convenir aux amateurs de courses solo, qui ne recherchent pas un mode multijoueur compétitif. La maîtrise technique de Turn 10 permet à Forza Motorsport 7 de survoler la concurrence tant sur Xbox One que sur les autres consoles. Reste à voir la réponse de GT Sport, dès ce mercredi 18 octobre.





