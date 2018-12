CS:GO annonce un mode Battle Royale et devient free-to-play

En marge de la cérémonie, Valve, l'éditeur de Counter-Strike:Global Offensive a annoncé que son jeu devenait gratuit pour tous les joueurs et se dotait d'un Battle Royale (version mini, avec 18 joueurs sur la carte). Une annonce qui en a surpris plus d'un mais qui risque bien de donner un second souffle à ce jeu, emblème de l'esport et ancêtre des FPS.