FIFA 19: des nouveaux modes de jeu délirants

La démo de FIFA 19 était principalement axée sur les nouveaux modes de jeu offerts en "Coup d'envoi", c'est à dire en match rapide, hors ligne. Pour en profiter avec des amis, il faudra donc qu'ils soient à vos côtés. L'idée est claire avec ces nouveaux modes: EA Sports veut relancer le côté party game de leur jeu de football. Et c'est vrai, qui n'a jamais passé de longues soirées avec ses amis, sur le regretté mode Fiesta. Et bien, ça y est, le fun est de retour !





Avec de nombreux modes comme Survivant (à chaque but marqué, un joueur de l'équipe est retiré du terrain), Têtes et volées (seuls moyens de marquer), Tirs de loin (les tirs en dehors de la surface comptent double), le meilleur des X manches ou encore le complètement déjanté match sans arbitre, il y aura de quoi rire de nombreuses heures. On ne sait, à l'heure actuelle, pas encore si ces modes pourraient, dans une future mise à jour, être disponibles en ligne.





Côté gameplay, les changements ne sont pas assez marqués pour pouvoir se prononcer. On a eu l'impression de jouer à FIFA 18, quelques bugs en moins. En effet, les gardiens semblent légèrement meilleurs et les défenses beaucoup plus intelligentes. Mais on en attend plus de cet opus 2019 !





Enfin, l'autre nouveauté de ce FIFA 19 c'est bien entendu le retour de la Champions League. Qui dit licence officielle dit habillage, musique, esthétique, patchs sur les maillots, ballons, bref la totale pour une expérience de Ligue des Champions totalement réussie. Les fans du jeu d'EA attendaient ce retour depuis longtemps et ne devraient pas être déçus.