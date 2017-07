Sony vient d'officialiser la sortie de Gran Turismo Sport pour le 18 octobre prochain. Le jeu sera disponible sur PS4 et PS4 Pro et sera compatible avec le Playstation VR. Il est d'ores et déjà disponible en précommande.





Pour rappel, GT Sport n'est pas le remplaçant de Gran Turismo 7, toujours très attendu par les fans de la licence mais plutôt un spin off axé essentiellement sur la compétition en ligne.