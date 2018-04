GTA V bat tous les records !

Star Wars ? des broutilles ! Avatar ? une bouchée de pain ! Même Call of Duty MW3, le titre le plus rentable de la licence n’arrive pas à la cheville de Grand Theft Auto 5 et ses 6 milliards de dollars générés. Depuis sa sortie en 2013, GTA V a même battu à plate couture le plus gros record de l’industrie du cinéma, Avatar de James Cameron et ses 2,8 milliards de dollars, selon le site financier MarketWatch.

La licence Grand Theft Auto a toujours vendu énormément de copie mais, au-delà du fait que GTA 5 est un chef-d’œuvre du jeu vidéo, c’est sa longévité qui lui a permis d’écouler 90 millions de jeux. A l’origine sorti en 2013 sur PS3 et Xbox360, le jeu a connu des améliorations sur PS4, Xbox One (2014) et PC en 2015. Trois ans plus tard, les joueurs continuent d’arpenter Los Santos grâce aux mise à jour gratuites et régulière de GTA Online. C’est probablement ce qui en a fait un tel pas en avant depuis GTA4, dont le mode multijoueur était intéressant mais relativement pauvre.

Ce que l’on peut tirer de ce palmarès écrasant ? Une invitation aux développeurs de jeu à s’inspirer de la qualité et de la longévité de GTA5 et surtout, un espoir. Avec une telle augmentation de son capital, espérons que Red Dead Redemption 2 sera, lui aussi, un coup de maître.