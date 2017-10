L’industrie vidéoludique, dont il faut rappeler qu’elle est la première du monde en termes de chiffres d’affaires, ne compte pas déroger à la règle : elle nous mitonne une fin d’année (2017) extrêmement chargée en sorties, tant software que hardware (même si l’on ne comptabilise pas, en ce millésime, de véritables nouvelles consoles, mais en revanche, un paquet de mises à jour de consoles déjà existantes). Topo.

Consoles (hardware)

Commençons par la grosse pièce : la Xbox One X. Attendue dans nos rayons le 7 novembre, l’héritière du projet Scorpio est tout simplement la console la plus puissante jamais conçue. Taillée pour la 4K, elle embarque un lecteur Blu-Ray UHD, un disque dur d’1 To et une puissance de calcul jamais vue sur console, plus avancée que sa rivale de Sony, la PS4 Pro. Elle se monnaye contre 499 €, en précommande. L’autre immense carton de cette fin d’année : la Super Nintendo Classic Mini. Réplique de la console phare de Big N, parue en 1992 en Europe, elle intègre pas moins de 21 titres préinstallées qui ont bâti la légende de la console de Nintendo. Parmi lesquels : Donkey Kong Country, The Legend Of Zelda, Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid, etc. Dénichable entre 80 et 120 € (selon l’appétit des enseignes qui la commercialisent), la Super NES 2017 est promise à un succès encore plus explosif que celui réalisé par sa devancière, la NES Classic Mini, rapidement en rupture de stock fin 2016.

Jeux (software)

Si Papa Noël se retranche derrière les jeux, diantre, il a une matière énorme pour ce 25 décembre 2017… On commencera par citer Super Mario Odyssey, le premier vrai Mario taillé pour la Nintendo Switch - Mario Kart 8 n’est qu’un portage, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, signé Ubisoft et non Nintendo, n’est qu’un spin-off, d’aussi grande qualité soit-il. Dans les autres genres, le choix fourmille. Côté sport, comment ne pas citer Gran Turismo Sport sur PS4, Forza Motorsport 7 sur Xbox, NBA 2K18 ou FIFA 18 ou PES 2018 sur tous supports ? Côté aventure, Assassin’s Creed Origins semble sur le point d’opérer un retour magistral de la licence, alors que Uncharted : The Lost Legacy offre une honorable prolongation aux aventures de Nathan Drake.

Côté FPS, Call Of Duty WWII et Star Wars Battlerfont II (bien plus complet que le prometteur premier opus) posent leurs arguments sur la table. Et encore, on ne vous parle pas de Red Dead Redemption II ou Far Cry 5, programmés pour le premier semestre de 2018…