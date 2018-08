Après avoir rentré le code obtenu lors de la précommande sur le site www.callofduty.com/blackops4/beta, le joueur recevra dans sa boîte mail un code de téléchargement afin d'installer la beta sur sa console. Ces codes devraient être envoyés dès ce jeudi et jusque vendredi, probablement par vague, comme d'habitude chez Activision.

Que contiendra cette beta ?

Tout simplement plusieurs modes multijoueurs. On parle du Match à mort par équipes, du mode Domination, du mode Recherche & Destruction et, normalement, du nouveau mode Capture où les joueurs seront tour à tour attaquants et défenseurs d'une zone. Bien sûr, ces informations restent à vérifier lors de la sortie effective de la beta. Il se pourrait également que certains modes soient ajoutés durant la beta.

Le mode Blackout, adaptation du mode Battle Royale version Call of Duty, ne sera pas présent dans cette beta mais bénéficiera de sa propre période d'essai, au mois de septembre.

Quelle taille fera la beta ?

Les informations discordent concernant la taille du fichier qu'il faudra télécharger. Certains évoquent 18 gigas, d'autres 31. La zone géographique et la plateforme de jeu sont autant de critères qui peuvent influencer le poids d'un jeu, surtout d'une beta multijoueurs.

Quand pourra-t-on y jouer ?

Pour les joueurs PS4, elle sera accessible du vendredi 3 août à 19 heures au lundi 6 août, probablement à 19 heures également. Elle sera également accessible du vendredi 10 août au lundi 13, sur PS4, Xbox One et PC. La beta sera d'ailleurs accessible à tous, sans précommande, sur PC, le samedi 11 août.

Quel intérêt à jouer à la beta ?

Et bien l'intérêt est multiple. Si vous hésitez à acheter le jeu, précommandez-le pour jouer à la beta, vous pourrez toujours annuler votre précommande sans frais si le jeu ne vous plaît pas. Pour les fans de la saga, c'est l'occasion de faire ses premiers pas sur le jeu, de le découvrir et, pourquoi pas, de déjà le maîtriser pour prendre de l'avance sur les autres joueurs. D'ailleurs, chaque participant à la beta fermée recevra un emblème exclusif ainsi qu'un accès à la beta du mode Blackout, en septembre prochain.