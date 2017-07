La DH a testé "Uncharted : The Lost Legacy"

Voilà plus d’un an que nous avons dû faire nos adieux à l’un des personnages les plus attachants du jeu vidéo de ces dernières années: Nathan Drake a signé sa dernière aventure dans Uncharted 4 et nous avons tristement cru dire adieu à cette licence si chère à notre cœur. C’était sans compter sur le tour de magie restant dans la manche de Naughty Dog : The Lost Legacy, spin off d’Uncharted auquel nous avons pu jouer pendant 45 (trop) courtes minutes.

Cette nouvelle aventure est à prendre comme une sorte d’extension indépendante du jeu de base. Si elle se déroule après les évènements d’Uncharted 4, elle ne devrait pas (de ce que l’on en sait) poursuivre ce qui s’est passé dans A Thief’s End. A la manière de The Last of Us : Left Behind, The Lost Legacy reprend le même moteur de jeu et les mêmes mécaniques de gameplay que l’opus de base et promet une durée de vie moins longue, qu’on estime à une dizaine d’heures de jeu.

Mais si Nathan Drake en a fini avec la chasse au trésor, qui incarnerons-nous dans The Lost Legacy ? Si vous avez suivi les différents trailers du jeu, vous savez que le titre suit deux héroïnes chères au cœur des fans : Chloé Frazer, collectionneuse d’antiquités à la morale douteuse et à l’agilité féline apparue pour la première fois dans Uncharted 2 et Nadine Ross, mercenaire autrefois à la tête de Shoreline, l’armée privée que Drake doit combattre dans Uncharted 4. Un heureux concours de circonstances force ces deux femmes que tout oppose à travailler ensemble pour retrouver la défense de Ganesh, que les indices semblent localiser en Inde. Malheureusement, un chef de guerre local du nom de Asav est aussi sur le coup, persuadé que l’artefact lui apportera le contrôle de la région. D’un point de vue de l’histoire et des dialogues, ce que nous avons vu nous a assuré que le duo Chloé/Nadine pouvait très bien fonctionner. Leur manque de confiance l’une envers l’autre donne lieu à des répliques cinglantes et les situations d’humour sont totalement maîtrisées par Naughty Dog (qui a l’habitude).

La démo accordée à la presse nous plaçait dans un vaste niveau en plein milieu des montagnes indiennes, à la recherche de plusieurs indices et ruines devant nous indiquer la prochaine étape du voyage. Semblable à la section qui plaçait le joueur dans un 4x4 à Madagascar, ce passage du jeu nous a permis de constater que le talent artistique et de level design de Naughty Dog était bien au rendez-vous. Les paysages de la région étaient grandioses et la Jeep conduite par Chloé et Nadine n’était pas de trop pour explorer la vaste étendue du niveau. En monde « semi-ouvert », nous avions plusieurs objectifs à accomplir dans l’ordre que nous voulions, en plus d’une foule de lieux secondaires à visiter. Évidemment, nous n’avions que 45 minutes et à la fin de cette période impartie, nous n’avions pas beaucoup avancé dans la mission principale. Habitués à suivre un parcours défini par la narration, nous avons beaucoup apprécié la dose de liberté supplémentaire qu’apporte The Lost Legacy. Ce style de niveau avait déjà été testé par Naughty Dog mais ce standalone promet une séquence de « faux » open-world délectable.

Bien que les combats aient occupé une place très secondaire dans la démo, Naughty Dog nous a assuré que le jeu proposerait quelques phases d’infiltrations plus poussées qu’auparavant, notamment grâce à la forme plus fine et agile de Chloé Frazer, lui permettant de moins miser sur les affrontements directs et plus sur la discrétion en utilisant des armes avec silencieux, par exemple. Si Nathan avait son iconique petit carnet vintage qui était d’une grande aide dans les énigmes, Chloé préfère utiliser son téléphone portable pour prendre des photos, ainsi qu’une carte qui permet de s’y retrouver dans les zones les plus étendues.



En utilisant les bases d’Uncharted 4, Naughty Dog garanti à The Lost Legacy des visuels époustouflants, une narration palpitante et un gameplay qui a fait ses preuves. Le studio aurait pu se reposer sur ces fondements, mais son choix de proposer un niveau d’une étendue encore jamais vue dans la licence nous a agréablement surpris. Nous avons hâte d’en voir plus, dès le 22 août sur Playstation 4.