Les joueurs qui préfèrent FIFA risquent d'avoir une belle surprise lorsqu'ils verront quelles équipes nationales ils peuvent choisir.Fifaultimateteam.it et de nombreux youtubeurs qui ont déjà testé le jeu ont posté des vidéos dans lesquelles on voit qu'il est impossible de prendre le Brésil. C'était lors de la Gamescom 2018, où la version béta était utilisée. La bande à Neymar ne figure pas dans les équipes qu'il est possible de sélectionner.Chaque amateur de jeu vidéo fan de foot attend avec impatience la sortie de jeux vidéos comme PES19 ou FIFA19. Ils seront déçus si le Brésil n'est pas repris dans les équipes nationales.Est-ce que la version finale du jeu oubliera le grand Brésil qui compte 5 étoiles sur son maillot? Réponse le 28 septembre!