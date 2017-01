On ne sait que peu de choses de ce projet, tenu longtemps secret par Square Enix et ses collaborateurs. Tout au plus sait-on qu'il s'agira d'une série de jeux basés sur "tous les personnages et situations cultes qui ont fait vibrer les fans de la franchise" des Avengers de Marvel.

Avec une combinaison entre Crystal Dynamics (qui ont développé les derniers Tomb Raider) et Eidos Montréal (qui ont récemment sorti Deus Ex: Mankind Divided), le développement de ces jeux s'annonce exceptionnel si on se base sur la qualité des produits de ces deux studios.

Dernière information dévoilée par Square Enix, qui garde son projet bien au chaud, c'est que le premier jeu bénéficiera d'une histoire créée pour l'occasion, dans un univers dans lequel "les joueurs pourront jouer durant les années à venir".

Pour plus de détails, il faudra attendre 2018, selon Square Enix. Nous pourrions pourtant espérer recevoir plus d'informations à l'E3 ...

Ce qui est sûr c'est qu'avec cette annonce, Square Enix et les deux développeurs engagés dans le projet on tapé un grand coup. A eux d'assurer sur la qualité des titres à venir maintenant !