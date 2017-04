Un réparateur de consoles implanté à New-York a expliqué sur le site Kotaku qu'il faisait régulièrement face à des PS4 contenant des cafards. Chaque semaine, il reçoit au moins une console infectée.

Comment est-ce possible?

Selon lui, les insectes apprécieraient particulièrement les endroits chauds et sombres. Inutile de dire que, pour eux, une console de jeux constitue un abri parfait. Mais pas n'importe laquelle. Il semblerait que les cafards préfèrent de loin la PS4 étant donné qu'ils ont plus de facilités à s'y infiltrer. "Les grilles d'aération de la PS4 sont plus larges que celles de la Xbox et, surtout, elles sont placées sur la partie basse de la console", peut-on lire sur 20minutes.fr. Selon d'autres professionnels, la PS4 chauffe plus que la Xbox ce qui tenterait les nuisibles.

Pour éviter tout problème, il convient donc de nettoyer régulièrement l'endroit où l'on vit et de placer sa PS4 en hauteur.

Si vous remarquez des bugs inexpliqués lors de vos parties, n'hésitez pas à consulter un réparateur : vous hébergez peut-être déjà un insecte sans le savoir !