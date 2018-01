En attendant les sorties du mois de janvier.

Life is Strange : Before the Storm

Disponible sur PC, PS4&Xbox One.

Jeux vidéo Retour sur un jeu qui nous a marqués :

Dans Before the Storm, vous incarnez Chloe Price, trois ans avant que Max ne revienne à Arcadia Bay et ne découvre qu’elle peut manipuler le temps. Deux ans seulement après le décès de son père, la punkette préférée des fans n’a pas encore les cheveux bleus, mais est déjà loin de se laisser marcher sur les pieds. C’est d’ailleurs son seul pouvoir : être tellement insolente qu’elle peut tourner une discussion entière à son avantage et mettre n’importe qui dans sa poche. Before the Storm commence à un moment pivot, à la fois pour le personnage de Chloe et pour ceux que Life is Strange aura laissés en manque de réponses : lors d’une énième fugue pour assister à un concert de rock underground, la jeune Chloe rencontre Rachel Amber. Cette préquelle ne raconte donc pas comment Rachel est devenue en un instant "la fille disparue d’Arcadia Bay", mais bien comment la relation si fusionnelle entre les deux jeunes filles a vu le jour. En dire plus sur l’intrigue qui vous guidera à travers les trois épisodes serait du spoil mais ce qui est sûr, c’est que le joueur ne sortira pas indemne de ce retour dans le passé d’Arcadia Bay. La vérité peut-elle être si horrible qu’il vaut mieux mentir ? Comment se reconstruire lorsque le monde entier semble partir en fumée ? Quelle est la limite entre l’amitié et l’amour et enfin… comment discerner l’amour de la fascination ? Ces questions explorées dans Before the Storm toucheront forcément une corde sensible et sont abordées avec honnêteté et maturité.

Tout aussi fort en émotion, Before the Storm est malheureusement trop inégal dans son intensité et surtout trop court puisqu’il se joue en trois épisodes. Le scénario proposé par le jeu est donc forcément peu complexe et peine parfois à réellement happer le joueur dans un quelconque suspens. Cette impression de ne pas être réellement impliqué est accrue par une proportion beaucoup trop élevée de phases de dialogues ou de cut scenes.

Imparfait et forcément moins travaillé que le jeu original, Before the Storm parvient tout de même à avoir cette incroyable force sentimentale qui manque à beaucoup de blockbusters. Portée par une bande-son fantastique du groupe Daughter, une patte artistique unique et une écriture sincère, l’aventure de Chloe et Rachel est de celles qui ont résonné en nous longtemps après avoir fini le jeu. Parce que c’est une histoire d’amitié, une histoire d’amour, une histoire de deux âmes perdues qui finissent par se trouver l’une dans l’autre. Fidèle aux valeurs de Life is Strange, Before the Storm prouve qu’un jeu vidéo peut être beau, même sans carte Nvidia GTX Titan ou écran 4K HDR.