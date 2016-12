2K et Hangar 13 viennent de mettre à disposition des joueurs un DLC gratuit pour Mafia III qui donne, entre autres, la possibilité aux joueurs de prendre part à des courses et de personnaliser leurs voitures.





La personnalisation des véhicules se fait dans l’un des garages de Lincoln grâce à une sélection de décalcos, pots d'échappement, spoilers, surcompresseurs et jantes. De nouvelles tenues et un revolver personnalisé sont également disponibles.





D'autres DLC gratuits et trois DLC scénarisés payants paraîtront dans les mois à venir.

Ce DLC permet aux joueurs de participer à une série de six courses dans les rues de New Bordeaux – six sur circuits et six en course à étapes – pour débloquer des personnalisations et un nouveau véhicule.