Mario Tennis Aces nous propose d'emblée de plonger dans un monde aventure inédit et inattendu. En effet, le tennis est ici, évidemment, au coeur de l'action. Et le joueur doit donc relever des défis en match, mais également lors d'activités variées, toutes liées au tennis, qui demanderont pour certaines une grande maîtrise des coups les plus techniques proposés par le jeu. Car c'est le gameplay qui est la véritable star de ce nouvel épisode. Finis les enchaînements de coups normaux et coups spéciaux, il faudra à présent maîtriser les coups techniques et les interceptions, qui demandent un timing extrêmement précis, pour éviter la défaite. Rattrapez un coup spécial avec un mauvais timing et votre raquette s'en trouve endommagée. Si elle subit trop de dégâts, vous serez dans l'obligation de déclarer forfait.





Mario Tennis Aces se présente donc comme un jeu certes orienté arcade mais qui demandera une réelle maîtrise de la panoplie de coups pour remporter matches et défis. Cet ensemble de techniques offre des matches haletants, où les coups s'enchaînent et où chaque point peut-être décisif. On ne s'ennuie donc jamais lors d'une rencontre et c'est un vrai plus.





Revenons au mode aventure. Celui-ci, bien que ne possédant pas le scénario le plus original, est plutôt plaisant et certains défis demanderont une vraie maîtrise pour être complétés. Les défis constituent d'ailleurs la majorité des étapes de ce mode aventure, qu'on aurait souhaité plus généreux en termes de contenu. En dehors de l'histoire principale, on retrouve des matches simples qui peuvent être joués en solo, en multijoueur local ou en ligne. Il en va de même pour les tournois, qui ne sont pour l'instant qu'au nombre de 3. Pour ces rencontres, le joueur a le choix entre une quinzaine de personnages. Un choix certes correct mais qui aurait pu être bien plus imposant, dommage.





En bref, Mario Tennis Aces et un bon jeu de tennis, défoulant et fun. Après avoir profité du mode aventure un peu court, on ne le sortira probablement que pour jouer entre amis, où le gameplay varié permet des rencontres très disputées. Un jeu satisfaisant dans l'ensemble mais qui aurait été un incontournable s'il n'avait pas été aussi léger.