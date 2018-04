Minecraft : le premier roman officiel

Peu de joueurs auraient pu deviner que le jeu Minecraft, du studio indépendant Mojang, finirait par devenir un succès planétaire et une licence juteuse.

Peu de joueurs auraient pu deviner que le jeu Minecraft, du studio indépendant Mojang, finirait par devenir un succès planétaire et une licence juteuse. Un nouveau produit dérivé vient poindre le bout de son nez en papier sous la forme d'un roman. Après des jouets, une gamme Lego ou encore une apparition dans le dernier Spielberg (Ready Player One), Minecraft donne dans le littéraire. L'auteur Max Brooks signe "L'île perdue" après le succès de ses romans "World War Z" et "Guide de survie en territoire zombie". L'histoire, plutôt simple, raconte les aventures d'un héro perdu sur une île mystérieuse.

"Lorsque le seul rescapé d'un naufrage se réveille, il est allongé sur une plage, dans un monde où tout est constitué de blocs : Minecraft ! Or le soleil se couche, et les zombies rôdent... Le héros a deux priorités : trouver de la nourriture et éviter de devenir le dîner des habitants de l'île. Dans ce monde où les règles n'ont pas toujours de sens, son courage et sa créativité seront ses armes pour échapper aux pièges de l'île et découvrir ses secrets..." Le deuxième volume devrait sortir en automne 2018.