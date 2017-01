Le design



Avec son look qui fait penser à une manette Xbox (les sticks positionnés de manière asymétrique y sont pour beaucoup), son cercle lumineux entourant le stick analogique droit et ses boutons agrandis, la nouvelle manette de Nacon est une vraie beauté. Un design assez classique mais qui fait ses preuves, tout en simplicité et en classe. On notera quand même que ce design n'intègre pas de bande led à l'arrière de la manette. Elle n'est donc pas compatible VR. Pas non plus de haut-parleur intégré à la manette. Enfin, à l'arrière, un connecteur sécurisé (du côté de la manette, pas celui de la console) se dévoile, rappel que la manette est uniquement filaire, pas de sans fil possible.





La prise en main

Quand on la prend pour la première fois en main, on remarque immédiatement la qualité des matériaux utilisés par Nacon. La manette semble bien solide, et les sticks sont particulièrement bien finis. La possibilité de modifier le poids de la manette (grâce à l'inserton de divers poids métalliques) est un énorme plus. Cela permet d'adapter la façon dont elle tombe en main à chaque joueur, certains appréciant une manette bien lourde quand d'autres préfèrent sentir à peine le gamepad. Attention néanmoins aux petites mains : la Nacon Revolution Pro est imposante et il est parfois compliqué d'atteindre les deux sticks en même temps si l'on a de petits doigts.





Le gameplay

On ne va pas vous mentir, les premières parties que vous effectuerez avec la manette de Nacon seront difficiles, très difficiles. Il faudra s'adapter à la sensibilité parfaite des sticks analogiques (qui nous a presque rappelé la sensibilité d'une souris d'ordinateur !), au placement des boutons croix, rond, carré et triangle (plus gros, plus rapprochés et un peu plus éloignés du stick de droite) et surtout aux quatre boutons qui se trouvent au dos du gamepad. Une fois tous ces paramètres intégrés et quelques parties difficiles passées, on sent enfin la différence que peut procurer la manette, principalement sur un FPS où sa précision et les boutons à l'arrière sont déterminants dans un face à face par exemple.





La personnalisation

C'est le principal atout de cette nouvelle manette. Si on trouve les sticks trop sensibles, on peut diminuer leur angle d'influence. On peut également personnaliser la sensibilité des gachettes arrières et attribuer quatres touches classiques aux boutons situés à l'arrière du pad. Le tout via un logiciel qu'il faudra installé au préalable sur son ordinateur. Quatre profils peuvent être enregistrés dans la manette et on peut ensuite switcher de l'un à l'autre très aisément. Il est aussi possible de créer des macros, soit des associations de plusieurs touches sur un seul bouton. Imaginez les possibilités de combos sur les jeux de combat grâce à cette capacité !





Le prix

C'est le point noir de cette manette. Autant de qualités, tant dans les matériaux utilisés que dans la précisions et les possibilités qu'offre cette Nacon Revolution Pro Controller, ça se paie. Soyons clairs, affichée à 109 euros, sans possibilité de jouer sans fil ni de compatibilité avec la VR, elle n'est pas destinée à un public qui joue occasionnellement. C'est aux joueurs assidus ainsi qu'à ceux qui pratiquent de l'eSport que cette manette s'adresse. Ceux-là trouveront leur bonheur dans ce magnifique gamepad. Pour les autres, la Revolution Pro s’avérera trop compliquée pour la maîtriser complètement.