Ni No Kuni 2 : une aventure enchanteresse

Ils sont rares, les jeux de rôles japonais qui parviennent à traverser le Pacifique ET l’Atlantique pour arriver sur nos consoles. Fort du succès en 2013 de son prédécesseur, Ni No Kuni a pu se payer le luxe d’une sortie mondiale sur PS4 et PC, au grand plaisir des amateurs du genre qui pourront découvrir cette aventure enchanteresse un brin enfantine.

Ni No Kuni 2 débute quelque siècles après le premier opus, et vous met d’abord dans la peau du… président des États-Unis. Transporté par un évènement hautement traumatisant dans l’autre monde, vous débarquez en plein coup d’État visant à renverser le prince Evan, héritier légitime au trône du royaume. Sur fond de tension entre les Souris et les félins Grimalkin, le jeune prince doit donc fuir et il vous faudra l’aider à bâtir un nouveau royaume. Vous l’aurez deviné, ce ne sera pas simple affaire et cette quête de pouvoir vous emmènera aux quatre coins d’un monde fantastique, coloré et enchanteur.

Si le titre n’est plus réalisé en collaboration avec Studio Ghibli (Princesse Monoké, Mon voisin Totoro) comme le premier opus, l’hommage au studio d’animation nippon est clairement là et le style reste similaire, les fans n’auront pas de soucis à se faire de ce côté-là !

Totalement accessible aux joueurs n’ayant pas fini Ni no Kuni, cette suite propose donc un nouveau scénario, de nouveaux personnages hauts en couleur et d’intrigues. L’univers du jeu peut paraître par moment un peu enfantin c’est un parti pris qui permet à Ni No Kuni d’être un jeu agréable, positif et coloré tout en abordant parfois quelque thèmes sérieux liés à la gouvernance d’un royaume. À la fois médiéval, mais moderne, magique et à la fois très terre à terre, le monde de NNK2 garantit un dépaysement qui nous a directement rappelé les belles années des Final Fantasy sur PS1 à qui LEVEL-5 a d’ailleurs emprunté la fameuse carte du monde sur laquelle se baladera une version miniature de vos personnages.

Plus dynamiques que ceux de son prédécesseur les combats en temps réel de Ni No Kuni 2 sont accessibles, instinctifs tout en restant techniques. Entre attaques légères et lourdes, attaques à distance ou compétence spéciales, il est suffisamment riche pour ne pas devenir trop rébarbatif. Si les batailles peuvent rapidement impliquer une bonne dizaine de personnages, elles restent la plupart du temps fluides et lisibles. Évidemment, on jouera surtout à Ni No Kuni 2 pour avoir l’impression de plonger dans un film d’animation japonais, tant son univers est réussi et agréable à regarder. On déplorera par contre de nombreuses scènes de dialogue souffrant d’un rythme hésitant et d’un doublage volontairement incomplet. En effet, NNK2 ne déroge pas à la tendance que les jeux nippons ont de miser sur le texte, tandis que les personnages ne disent qu’un mot ou se contentent d’onomatopées.

Très long et très riche, Ni No Kuni 2 est plein de surprises qui se révèlent heure après heure de jeu. Nous ne nous attendions par exemple pas à ce que NNK2 propose un système de gestion de royaume tout à fait complet, qui offre donc un jeu dans le jeu et apporte beaucoup à l’immersion. Tout ce contenu a le désavantage de faire de Ni No Kuni un titre qui ne se joue pas à moitié. Nous ne vous le conseillons donc que si vous êtes un amateur du genre avec beaucoup de temps à y consacrer.

Aventure très feel good dans un univers plein d’humour et de couleur, Ni No Kuni 2 est une sorte de départ en vacance, de ceux que les studios japonais font si bien. Loin de nos univers médiévaux fantastiques qui se font (il faut le dire) de plus en plus sombres et glauques, votre quête pour placer le jeune prince Evan sur le trône vous garantira de longues heures de jeu. Du coup, NNK2 vise un public d’amoureux d’animation japonaise prêts à se plonger à 100% dans un titre varié, mais peut-être un peu trop riche qui a le mérite de ne jamais se prendre trop au sérieux.