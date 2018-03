PUBG arrive sur Smartphone, la battle royale est-elle le nouveau Candy Crush ?

Quand avons entendu des rumeurs parlant d’une adaptation de Player Unknown’s Battleground sur iOS et Android, nous avons ri. Incrédules, nous étions persuadés que personne ne serait assez fou pour porter sur mobile un jeu certes génial, mais déjà très mal optimisé sur PC. Ne parlons même pas de la version Xbox One qui nous donne encore des cauchemars la nuit.

Nous étions bien loin de nous douter qu’au moment même où Fortnite commençait à tester sa version iOS, les Chinois de Tencent avaient déjà lancé un PUBG Exhilarating Battlegrounds sur le store asiatique. Aujourd’hui, la firme a annoncé que le jeu était en train d’être déployé sur les magasins internationaux et qu’il ne devrait plus tarder à être disponible.

PUBG mobile est donc un free-to-play, proposant une expérience en théorie identique au jeu grandeur nature. Quelques ajustements ont évidemment été portés à l’interface ainsi qu’aux zones de jeu. Il y a par exemple moins de bâtiments et ceux-ci sont plus petits, moins chargés en objets et plus rapides à explorer. La récupération d’objet se fera également plus vite puisque tout objet intéressant sera automatiquement ramassé par votre personnage. Autre petit détail : si c’est pareil à la version chinoise, votre personnage ne saignera pas rouge, mais bien vert. Ça, c’est grâce à une loi chinoise qui empêche toute représentation trop réaliste de la violence.

Fortnite d’un côté, PUBG de l’autre et tous les deux sont free-to-play. La battle royale version express serait-elle là pour durer ?