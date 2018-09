Grande nouveauté, bien mise en avant dans le menu : la présence de la Ligue des champions dans ce nouvel opus. Après avoir choisi votre équipe, parmi les dix proposées (le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, la Juventus, l'AS Roma, Tottenham, Manchester United, Manchester City, le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund), vous entrerez dans un stade plein à craquer vibrant au rythme de la légendaire musique de la C1.

Même si les matchs ne sont pas très longs (4 minutes par mi-temps) et qu’il n’est pas possible de lancer des prolongations en cas d’égalité, on peut rapidement se faire un avis sur le gameplay de ce nouvel opus. Parmi les nouveautés, le “tir synchronisé” est ce qui pourrait demander le plus de temps d’adaptation. Le joueur est amené à appuyer deux fois sur la touche de tir afin de frapper le ballon à pleine puissance. Un nouveau mode de tir intéressant mais qui pourrait en frustrer plus d’un. Petit truc si votre tir est bloqué par un défenseur : foncez et frappez directement avec le joueur le plus proche. Vous décocherez alors une frappe digne de Michel Bastos qui, avec un peu de chance, pourrait terminer dans la lucarne de votre adversaire.

Autre nouveauté, cette fois bien plus pratique : la sélection d’une tactique avant le match. Vous pourrez choisir entre : ultra-défensif, défensif, offensif et ultra-offensif avant de pouvoir faire quelques réglages manuels.

Dans cette démo, vous pourrez brièvement jouer un match avec Alex Hunter dans le mode Histoire mais rien de bien palpitant. Cela dit, un détail peut attirer le regard dans le menu du mode Histoire : la possibilité, dans la version finale de FIFA 19, de jouer avec une femme. Un joli clin d’oeil de la part d’EA qui essaye d’intégrer un maximum le football féminin à son jeu.

Mais que penser concrètement de cette démo à 15 jours de la sortie officielle ? Principalement que du bien même si tous les modes de jeu ne peuvent pas être testés ! Les détails graphiques sont bien léchés, le gameplay est fluide, les attaquants les plus rapides peuvent clairement prendre de vitesse certains défenseurs, bref le réalisme est encore une fois de mise et promet de belles choses dès le 28 septembre.