Quel est le meilleur Diable dans FIFA 17 ?

Jeux vidéo

C’est, chaque année, l’un des produits de l’industrie culturelle (que ceux que le terme fait tiquer le remplacent par "de divertissement") les plus vendus du monde. Il génère plus de revenus que les derniers Marvel et album de Céline Dion… réunis. FIFA 17, jeu vidéo du sport-roi, arrive sur nos consoles et PC’s ce 29 septembre, avec un paquet de nouveautés.

Parmi elles, de nouveaux commentaires, où Pierre Ménès remplace Franck Sauzée, tandis qu’Hervé Mathoux reste au poste. Visuellement, si FIFA avait jusqu’ici un peu loupé le passage (graphique, en tout cas) à la next-gen PS4/Xbox One, cette année, EA Sports a pris le taureau par les cornes en partant du moteur graphique Frostbite, qui a notamment fait ses preuves au sein de la saga Battlefield. On nous promet des visages plus réalistes que jamais et des animations plus crédibles, et surtout moins pantins de plasticine qu’on agite…

Le cœur du jeu, à savoir le gameplay, sera revu, avec plus de lenteur, un accent (re) mis sur la circulation du ballon et la recherche de la faille, récompensant la patience et la construction. Bref : un retour à plus de difficultés, et de simulation.

Autre élément modifié : les notes des joueurs. Si Cristiano Ronaldo a chipé à Messi la place de cador du jeu de foot, Neymar s’octroie une belle troisième place, juste derrière lui.

Quid des Diables Rouges ? Nous n’en trouvons que trois dans le Top 50 des meilleurs joueurs du jeu. Thibaut Courtois est le mieux placé, en 13e position. S’il est devancé par Neuer (5e) et De Gea (10e), il bénéficie toutefois de la meilleure stat de jeu à la main du titre. Petite déception : Eden Hazard n’est que trentième, derrière, par exemple, Marco Reus, certainement pas plus fort que le Belge. Kevin De Bruyne est le meilleur joueur de champ belge du jeu, à la 21e place. FIFA 17 ne doit pas tenir compte de son engagement dans les matches amicaux…