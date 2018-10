Avec plus de 725 millions de dollars de ventes dans le monde entier au cours de ses trois premiers jours, Red Dead Redemption 2 est le deuxième lancement de divertissement le plus important de tous les temps, après le précédent titre de Rockstar Games, Grand Theft Auto V, qui a généré plus d'un milliard de dollars lors de ses trois premiers jours (Red Dead Redemption 2 a été lancé un vendredi, son "week-end d’ouverture" (vendredi, samedi et dimanche) est donc identique à ses trois premiers jours, tandis que Grand Theft Auto V était lancé un mardi et a donc réalisé un "week-end d'ouverture" moins important ensuite).

Sony a également confirmé que Red Dead Redemption 2 établissait de nouveaux records sur le PlayStation Network en matière de pré-commandes, de ventes lors du jour de la sortie et de ventes sur les trois premiers jours.

Rockstar Games s'était associé à Sony pour offrir aux joueurs PlayStation 4 un accès privilégié permettant d'obtenir du contenu en ligne spécifique dans Red Dead Online, dont la sortie est prévue pour novembre.

La liste des records de Red Dead Redemption 2 comprend:

Le week-end d'ouverture le plus important, en termes de vente au détail, de toutes les sorties liées au divertissement;

Le deuxième plus important lancement (trois jours) de la vente au détail du secteur du divertissement (derrière GTA V);

Le plus grand lancement de divertissement de 2018;

Le record de pré-commandes sur le PlayStation Network;

Le record de vente day one d'un jeu complet sur le PlayStation Network;

d'un jeu complet sur le PlayStation Network; Les record de vente sur les trois premiers jours d'un jeu complet sur le PlayStation Network.

Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est une épopée qui se déroule dans les derniers jours de l’âge des cow-boys et hors-la-loi. Le joueur incarne Arthur Morgan, membre du gang des Van der Linde, des voleurs et des criminels qui tentent de se frayer un chemin à travers le continent américain pour survivre. Suite à un vol qualifié dans la ville de Blackwater, dans l’ouest du pays, le gang est forcé de fuir et, avec les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays qui se massent sur leurs talons, des divisions internes grandissantes menacent de déchirer le gang, obligeant Arthur à choisir entre ses propres idéaux et sa loyauté envers le gang qui l’a élevé.

Red Dead Redemption 2 est le premier jeu de Rockstar conçu intégralement pour la nouvelle génération de consoles. Il mélange parfaitement le gameplay et la narration pour offrir une expérience d'immersion rarement vue dans le jeu vidéo et a, dès lors, reçu un accueil exceptionnel de la part de la presse spécialisée et généraliste. Découvrez notre test de ce jeu événement.