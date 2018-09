Le mois de septembre promet d’être particulièrement chargé pour les gamers avec pas moins de dix grosses sorties à l’horizon. Parmi lesquelles on retrouve Spiderman. LE superhéros est enfin de retour en exclusivité sur PS4 et est prêt à tisser sa toile dans les rues d’un New York, gangrenées par la pègre. Un titre qui devrait contenter les fans de monde ouvert, mais aussi ceux des comics dès ce 7 septembre. Dans un tout autre genre, les petits fantômes japonais de Yo-kai Watch sont également de retour le même jour. Le titre Nintendo 3DS sera décliné en deux versions : Peloton du chat rouge et L’escadron du chien blanc. Ces deux spin-off auront un gameplay différent, plus orienté action. D’ailleurs, plus de 400 yo-kais seront invités à prendre à part à des combats épiques, c’est vous dire qu’on ne manquera pas de figurants. Une semaine plus tard, c’est une autre icône qui débarquera sur consoles et PC. En effet, après un détour par les salles obscures, la belle Lara Croft s’offre un retour sur consoles et PC dès le 14 septembre. Shadow of the Tomb Raider s’inscrit dans la lignée des deux derniers épisodes et ce troisième opus nous expliquera aussi comment Lara est devenue la célèbre pilleuse de tombeaux qu’on connaît. Avec peut-être un dénouement à la clé.

Dans un tout autre style, c’est à partir du 27 septembre que les amateurs du genre narratif pourront s’essayer au premier des cinq épisodes que comporte Life is Strange 2. Même si on n’en sait pas encore beaucoup sur la deuxième saison de ce jeu épisodique, on a appris qu’il prendrait la forme d’un road movie mettant en scène de nouveaux personnages avec son lot d’inconnu…

© D.R. Alors que l’épisode 2018 de FIFA n’avait pas suscité l’engouement, FIFA 19 fait la part belle aux nouveautés. Outre l’ajout de la Ligue des Champions et de l’intégralité des habillages et des stades de la Liga espagnole, on aura aussi droit aux traditionnelles améliorations apportées aux graphismes et au gameplay. Le mode coup d’envoi qui n’était jusqu’alors qu’un simple dispositif de lancement de matchs amicaux, devient un outil, délaisse son statut de simple lanceur de matches amicaux pour proposer désormais bien plus d’options. Il sera ainsi possible de lancer un match avec l’habillage de votre choix comme celui de la ligue des champions et même de personnaliser certaines règles.

© D.R. Si vous vous dites déjà que le planning est fort chargé, attendez de voir la suite des réjouissances. Red Dead Redemption, Call Of Duty Black Ops 4, Battlefield 5, Assassin’s Creed, Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, The Division 2 ne sont que quelques exemples de ce qui vous attend dans les semaines à venir.