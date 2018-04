Shenmue 1 et 2 arrivent sur PS4, XBOX One et PC

Shenmue 3 semble toujours être sur les rails depuis son annonce et son financement éclair sur Kickstarter en 2015. En attendant sa sortie, les fans du grand classique de jeu d’aventure pourront redécouvrir Shenmue et Shenmue 2 sur consoles et PC.

Étant donné que les deux opus sont sortis respectivement en 1999 et en 2001 sur Dreamcast puis sur Xbox, ce sera aussi l’occasion pour les plus jeunes de faire connaissance avec cette licence culte.

Aucune date n’a encore été annoncée mais les portages devraient sortir en version physique et digitale cette année. Il s’agira d’une version comportant quelque fonctions améliorées comme la possibilité de modifier la résolution, de choisir un set de commandes classiques ou modernes ou encore de jouer en version japonaise ou anglaise.

Dans le trailer d’annonce visible ci-dessous, il semble qu’il s’agisse pour le moment d’un simple portage et d’un petit relifting, pas d’une refonte totale comme cela a pû être le cas avec Crash Bandicoot ou prochainement Spyro le Dragon