Souvent critiqué, ce système de streaming empêchait les joueurs avec une faible connexion internet de profiter de manière optimale du PS Now. Désormais, ils pourront télécharger les jeux et y jouer ensuite, même déconnectés d'internet.

Pour rappel, PlayStation Now est l'équivalent de Netflix, pour les jeux vidéo. Il permet aux possesseurs d'une PS4, moyennant abonnement, de profiter de centaines de jeux (plus ou moins récents) sur leur console. Tous les jeux téléchargés sur PS Now prennent en charge les DLC achetés par l'utilisateur, les microtransactions, les extensions et la fonction d'optimisation pour la PS4 Pro.