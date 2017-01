Les très gros morceaux

Il va tout rafler sur son passage à l’automne 2017, à moins que Rockstar ne nous annonce un retard. Red Dead Redemption 2 , deuxième itération de l’open free-world en plein far-west, est bien plus qu’une poire pour la soif entre deux GTA. S’il ne fait que frôler la moitié de la qualité du premier opus, on tient sans doute, déjà, le jeu de l’année.

Autre énorme machine déjà bien en branle : le retour de la licence Zelda , à la fois sur Wii U et sur la nouvelle console hybride (mi-salmon, mi-portable) de Nintendo, la Switch. Breath of The Wild devrait emmener Link dans des contrées plus mirifiques que jamais, en gardant les grandes lignes de force d’un Zelda : l’exploration, le souffle épique et l’onirisme des décors.

Les come-backs qui vont faire du bruit

Entre Tekken 7 (PS4, Xbox One, PC) qui revient dès début 2017 après neuf ans de mutisme (pour un véritable nouvel opus canonique), Resident Evil VII (24 janvier sur PS4, One et PC) qui promet un retour aux sources avec moins d’aventure et plus de frissons ; et un remake extrêmement attendu du JRPG le plus marquant de l’histoire, à savoir Final Fantasy VII , qui n’est pas encore daté officiellement mais pourrait également sortir cette année, 2017 sera l’année du 7 et du retour aux racines de jeux légendaires.

Une liste à laquelle le RPG stellaire Mass Effect Andromeda (mars 2017) pourrait, également, venir se greffer. De même que le nouveau God of War, toujours exclusif à la PS4, et qui nous permettra d’incarner Kratos mais aussi son rejeton.

Les suites téléphonées qui se vendront toutes seules

Que les aficionados se rassurent : il y aura bien entendu du FIFA 18 , du NBA 2K18 et un nouveau Call of Duty (développé par Sledgehammer) cette année. Pas, en revanche, de Battlefield en 2017, en revanche, EA sortira Star Wars Battlefront II , qui pourrait magnifier les points forts du premier opus et corriger son manque de contenu. On assistera, enfin, après un an de répit (et la sortie du film dédié), probablement au come-back de la licence refuge d’Ubisoft Assassin’s Creed . Ce nouvel opus, sans doute baptisé Empire , se déroulera à l’époque des pharaons en Egypte ancienne. Selon les rumeurs, il pourrait être le premier d’une trilogie dans l’Antiquité. Sortie attendue vers la fin 2017.

Aussi, impossible de ne pas citer Shenmue III . Le retour du jeu d’action d’aventure devrait s’opérer en décembre 2017, sur PS4 et PC. Il s’agit du jeu ayant obtenu le plus gros et le plus rapide financement via Kickstarter. Il y réclamait 2 millions de dollars : il en a eu plus de 6 !

Enfin, si les plus impatients ont déjà saigné l’excellent Persona 5 (sorti en septembre 2016, mais pas en Europe), il conviendra d’ajouter à cette liste le très attendu Destiny 2 .

Les nouvelles licences

Elles seront légion, de For Honor en passant par Horizon : Zero Dawn et probablement Detroit : Become Human , la nouvelle aventure interactive proposée par David Cage et Quantic Dream (après Heavy Rain et Beyond : Two Souls). Uniquement sur PS4 ! En exclus Microsoft (Xbox One + PC), on attend notamment - Halo Wars 2 , Scalebound , le piratesque Sea of Thieves ; Crackdown 3 voire S tate of Decay . En multi-plateformes, terminons par Nier Automata et Days Gone.

Oui, 2017 sera riche. Le portefeuille des gamers, un peu moins.