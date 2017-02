Et pour cause, le jeu a été inscrit au prochain exercice financier, qui s'étale d'avril 2017 à mars 2018. Alors ce changement signifie-t-il que les fans du cartoon devront attendre un peu plus longtemps le jeu qui, pour rappel, a déjà été repoussé une première fois ?





C'est une possibilité. Ubisoft n'a toujours pas annoncé de date de sortie officielle pour leur deuxième jeu sous licence South Park, prévu lors de son premier report pour le premier trimestre de 2017.